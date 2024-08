O STF (Supremo Tribunal Federal) receberá, a partir desta quarta-feira (21), uma comitiva de influenciadores digitais para uma série de conversas e atividades em sua sede, em Brasília.

O objetivo é promover uma troca de experiências e apresentar a corte aos criadores de conteúdo, em um movimento que busca aproximar o Supremo da sociedade.

Estátua "A Justiça" em frente à sede do STF, em Brasília - Gabriela Biló - 1º.fev.2023/Folhapress

O evento se estenderá até a próxima quinta (22) e reunirá o professor Noslen Borges, o biólogo Átila Iamarino, a modelo Luiza Brunet, o diretor Rodrigo França, a ativista indígena e colunista da Folha Txai Suruí, o apresentador Spartakus e o atleta paralímpico Estevão Lopes, entre outros comunicadores.

"Queremos promover um espaço de diálogo para aproximar o STF da sociedade, pois muitas pessoas não sabem como funciona o Judiciário", afirma o presidente do Supremo, Luís Roberto Barroso.

"A ideia é receber criadores de conteúdo para conversar sobre o sistema de Justiça brasileiro e como podemos nos comunicar melhor para que as pessoas conheçam seus direitos e compreendam as decisões", completa o magistrado.

Chamado de "Leis e Likes: O Papel do Judiciário e a Influência Digital", o evento será realizado pela corte em parceria com o Redes Cordiais e com o Instituto Vero —este último, fundado por Felipe Neto. O YouTube e as empresas Paper Excellence e iFood apoiam a realização do projeto.

Além de um passeio cultural pela sede do STF, estão previstas conversas sobre a influência digital em tempos de polarização e desinformação e sobre a comunicação de direitos.

"Permitir que os criadores de conteúdo, atores centrais na distribuição de informação da nova era digital, conheçam o Judiciário e o STF é fundamental para que a conversa digital sobre o tema seja baseado em fatos", afirma a diretora-executiva do Redes Cordiais, Clara Becker.

Coordenador de conteúdo do Instituto Vero, Victor Vicente diz que a iniciativa fará uma ponte entre os mundos da rede e dos magistrados e fornecerá, aos criadores de conteúdo, conhecimento sobre o Judiciário.

"Precisamos aproximar o universo da comunicação digital com atores responsáveis pela garantia de direitos no Brasil", afirma ele.

