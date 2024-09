Tony Ramos voltará a apresentar uma peça de teatro em Brasília após mais de 20 anos desde a sua última performance na capital do país. O ator desembarcará no Distrito Federal ao lado de Denise Fraga para uma curta temporada do espetáculo "O que Só Sabemos Juntos", entre os dias 26 e 28 de setembro.

Os atores Tony Ramos e Denise Fraga - Cacá Bernardes/Divulgação

Sua última performance em Brasília data de 2003, quando levou o premiado "Novas Diretrizes em Tempos de Paz" ao Teatro dos Bancários. O papel de ex-torturador da polícia rendeu a Tony um elogio de Barbara Heliodora (1923-2015), que se consagrou como a mais famosa e mais temida crítica teatral do Brasil.

Já Denise Fraga esteve na capital federal no início deste ano, quando apresentou a peça "Eu de Você" na Caixa Cultural e foi assistida pela ministra da Cultura, Margareth Menezes, e pela primeira-dama Rosângela da Silva, a Janja. As apresentações foram marcadas por filas extensas na porta do espaço.

O espetáculo "O que Só Sabemos Juntos", que reúne Tony e Denise sobre o mesmo palco, estreou em abril deste ano em São Paulo e atualmente está em cartaz no Rio de Janeiro. Em Brasília ele poderá ser visto no teatro do Centro de Convenções Ulysses Guimarães, com ingressos custando entre R$ 20 e R$ 40.

SET

As atrizes Gloria Pires e Cleo receberam convidados na pré-estreia do filme "Vovó Ninja", em que elas, assim como na vida real, são mãe e filha. Os atores Angelo Vital Monteiro, Luiza Salles, Dadá Coelho e Pedro Miranda, que integram o elenco do longa, também compareceram ao evento, realizado na semana passada no shopping Cidade Jardim, em São Paulo. O diretor do filme, Bruno Barreto, o ator Thiago Justino e a produtora Paula Barreto passaram por lá.