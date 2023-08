O noticiário americano de Belém abriu com enunciados como "Líder brasileiro espera que cúpula da Amazônia traga de volta as proteções de que o mundo precisa", da agência Associated Press, por Washington Post e outros, e "Lula convoca vizinhos para a batalha do Brasil para salvar a Amazônia", da Bloomberg.

Reprodução/ZDF

Na Europa, por outro lado, começou com cobranças aos governos europeus, caso da rede alemã ZDF, que questionou "Onde está o prometido auxílio emergencial?" (acima) e arriscou que ele está sendo usado como "meio de pressão nas negociações entre União Europeia e Mercosul sobre um acordo de livre comércio".

Em franceses como a Radio France, a questão é "Por que Macron não vai à cúpula para salvar a Amazônia" e uma possível resposta é que "o presidente francês queria participar da cúpula do Brics, no entanto, ele não foi convidado" para a África do Sul.

O Libération também cobra o "ponto cego" de Macron, apesar de "convidado pessoalmente por Lula". Não permitiu nem sequer uma representação da Guiana Francesa. Vai o embaixador.