A Secretaria da Fazenda e Planejamento do estado de São Paulo lança nesta sexta-feira (16) uma plataforma digital para oferecer serviços aos contribuintes de forma mais eficiente.

O secretário da Fazenda do estado de SP, Samuel Kinoshita - Reprodução Twitter

Batizada de Smart Sefaz, conecta ferramentas para unificar e simplificar o acesso a programas e operações. É parte de um projeto de digitalização do governo, uma das bandeiras da gestão Tarcísio de Freitas (Republicanos).

Entre as primeiras ações, previstas para entrar em vigor no segundo semestre estão a gestão unificada de procurações para serviços fazendários e uma ferramenta para gerenciamento de informações com base no cumprimento da LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados).

Já em 2024, será lançado um gerador de indicadores para análise do perfil dos contribuintes de maneira mais rápida e acurada.