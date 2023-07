Brasília

A relatora da CPI do 8 de janeiro, senadora Eliziane Gama (PSD-MA), já definiu suas prioridades para a retomada dos trabalhos da comissão parlamentar mista de inquérito após o recesso parlamentar, que acaba em 31 de julho.

Em primeiro lugar, a relatora quer ouvir o ex-secretário de Segurança Pública do Distrito Federal Anderson Torres, ex-ministro de Jair Bolsonaro (PL). Ele havia reassumido o comando do órgão em 2 de janeiro e estava nos Estados Unidos quando bolsonaristas vandalizaram os prédios do STF (Supremo Tribunal Federal), Congresso e Palácio do Planalto.

A senadora Eliziane Gama (PSD-MA), relatora da CPMI do 8 de janeiro - Pedro Ladeira-20.jun.2023/Folhapress

Além disso, ela quer analisar o resultado das quebras de sigilo bancário e telemático já pedidas pela CPI, como o do tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro. O ex-presidente também teve o sigilo do celular quebrado, assim como Cid e Anderson Torres.

Na sequência, Eliziane quer rastrear os financiadores dos atos.