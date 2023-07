Curitiba

As duas ações de investigação que tramitam no TRE-PR (Tribunal Regional Eleitoral do Paraná) contra o senador Sergio Moro (União Brasil-PR) ainda estão em sua etapa inicial – com a definição de quais testemunhas de acusação e defesa serão ouvidas.

A despeito disso, no Paraná, políticos já colocaram suas "campanhas na rua", de olho na possibilidade de uma eleição suplementar ao Senado, na hipótese de os processos contra Moro gerarem a cassação do mandato do ex-juiz da Lava Jato.

No meio político, a cassação de Moro é dada como certa e quase dez nomes já circulam entre possíveis candidatos para a vaga. "Tenho um projeto claro: vou concorrer à vaga do atual senador Moro. Estou em campanha, fazendo articulação política. Vou participar deste processo da eleição suplementar", admite o deputado federal licenciado Ricardo Barros (PP-PR), secretário da Indústria da gestão Ratinho Junior (PSD) no governo do Paraná, e ex-líder de Bolsonaro (PL) na Câmara.

O senador Sergio Moro (União Brasil-PR) durante sessão da CPMI do 8 de janeiro - Gabriela Biló-13.jun.2023/Folhapress

"O caso do Moro é idêntico ao caso da juíza Selma. O tribunal tem direito de mudar seu entendimento, mas a jurisprudência diz que sim, que ele será cassado", afirma Barros, em referência ao caso de Selma Arruda (Podemos-MT), a Juíza Selma, cujo mandato no Senado foi cassado pelo TSE (Tribunal Superior Eleitoral) em dezembro de 2019, por caixa dois e abuso de poder econômico.

Além de Barros, outros nomes estão de olho na mesma vaga, como o deputado federal Sérgio Souza (MDB). Mas o emedebista é mais cauteloso quando trata do assunto. "Me parece uma cassação injusta, mas, se houver mesmo a disputa, eu tenho interesse em me candidatar", resumiu ele.

Dentro do PT, tem até mais de um nome disposto a participar da virtual eleição suplementar, incluindo o da presidente nacional da legenda, a deputada federal Gleisi Hoffmann, que já foi senadora pelo Paraná. O ex-senador e ex-governador do Paraná Roberto Requião e o deputado estadual Requião Filho, que se filiaram ao PT no ano passado, também colocaram os próprios nomes à disposição, assim como o deputado federal Zeca Dirceu.

Ricardo Barros (PP-PR), ex-líder do governo Jair Bolsonaro (PL) na Câmara, durante evento no Palácio do Planalto - Pedro Ladeira-7.out.2020/Folhapress

O Painel apurou ainda que o interesse pelo Senado aparece também entre políticos que hoje se colocam como pré-candidatos à prefeitura de Curitiba em 2024 – caso do deputado estadual Ney Leprevost (União Brasil), filiado ao mesmo partido de Moro, e do ex-deputado federal Paulo Martins (PL), que, no ano passado, ficou em segundo lugar na disputa pelo Senado. No eventual afastamento de Moro, Martins poderia assumir de forma interina a cadeira.

Outro nome que surge nos bastidores para uma eventual eleição suplementar é do próprio ex-procurador da Lava Jato Deltan Dallagnol (Podemos), que, recentemente, teve o mandato de deputado federal do Paraná cassado pelo TSE. Aliados acreditam que a condição de inelegibilidade apontada pelo TSE não está clara e que haveria brecha jurídica para ele disputar eleições.