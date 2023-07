Brasília

O presidente do Fida (Fundo Internacional de Desenvolvimento Agrícola), Álvaro Lario, se reúne na próxima semana com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para discutir novos investimentos voltados ao combate à pobreza e à insegurança alimentar em áreas rurais, principalmente no semiárido nordestino.

Foto de 2018 de local próximo à rodovia RN-118, na região do semiárido nordestino - Avener Prado/Folhapress

Lario também deve se encontrar com os ministros Fernando Haddad (Fazenda), Marina Silva (Meio Ambiente) e Paulo Teixeira (Desenvolvimento Agrário). Também estão previstas reuniões com os governadores do Consórcio do Nordeste.

O Fida, sediado em Roma (Itália), é uma agência da ONU que busca financiar investimentos para combater as desigualdades rurais e para fortalecer a agricultura familiar.

Somados às contrapartidas de governos e cofinanciadores, os recursos do fundo devem ultrapassar R$ 4,4 bilhões.