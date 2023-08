São Paulo

Bolsonaristas da Alesp (Assembleia Legislativa de São Paulo) articulam a candidatura do deputado estadual Ricardo Madalena (PL) para conselheiro do TCE (Tribunal de Contas do Estado), insatisfeitos com o que veem como imposição de um nome de fora.

A atual vaga, que será aberta em setembro com a aposentadoria de Edgard Camargo Rodrigues, é indicada pelo Legislativo. No entanto, o principal cotado não faz parte da Casa –o deputado federal Marco Bertaiolli (PSD), partido do homem-forte da gestão Tarcísio de Freitas (Republicanos), o secretário de Governo, Gilberto Kassab.

Deputado estadual Ricardo Madalena, do PL, cogitado para vaga no TCE - Arquivo pessoal

O nome de Bertaiolli surgiu como um acordo entre o PSD e o PL, de Valdemar Costa Neto.

Deputados bolsonaristas do PL, no entanto, estão incomodados com a imposição do deputado. Nos bastidores, dizem que não foram nem mesmo procurados pelo parlamentar do PSD.

Os parlamentares desse grupo demonstram insatisfação com o governo, pois consideram que são apoiadores de primeira hora de Tarcísio e foram relegados ao segundo plano após sua vitória.

Em seu terceiro mandato como deputado estadual, Madalena tem bom trânsito com parlamentares de diferentes bases ideológicas.

Parlamentares do PL planejam tratar do tema com o presidente da sigla, Valdemar Costa Neto.

Madalena, por sua vez, já teria se encontrado com boa parte da Casa. Petistas deverão conversar com ele e outros candidatos, e não descartam o nome do colega.

Outro nome que tem circulado na Casa é o do advogado Maxwell Vieira, apoiado pelo ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) André Mendonça. Ele teria a preferência de alguns políticos da bancada evangélica.

Também correndo por fora, o conselheiro substituto do TCE, Alexandre Sarquis busca apoio para concorrer à vaga efetiva.

Durante a gestão Tarcísio, serão indicados quatro conselheiros.