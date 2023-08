Brasília

Duas contas que espalhavam desinformação em redes sociais sobre vacinas e medidas inexistentes adotadas pelo governo Lula (PT) foram removidas nesta semana após atuação da Procuradoria Nacional da União de Defesa da Democracia, órgão da AGU (Advocacia-Geral da União).

Justiça ordena remoção de notícias falsas sobre Lula e vacinas após pedido de órgão da AGU - Wokandapix por Pixabay

O primeiro caso foi registrado no Twitter. Em um vídeo, um homem que se dizia cientista afirmava que a humanidade seria dizimada por uma nova epidemia que teria início quando sinais de 5G ativassem agentes patogênicos supostamente inseridos em vacinas.

Nesse caso, a plataforma removeu o perfil, e não apenas o conteúdo falso, antes que a Justiça analisasse o pedido da AGU.

Já no TikTok, uma conta postou vídeo dizendo que decreto de Lula acabaria com a propriedade privada no país. A AGU encaminhou uma notificação extrajudicial à plataforma pedindo a remoção do conteúdo. O pedido ainda não foi respondido, mas o perfil foi retirado do ar.

Os casos não foram os primeiros em que houve atuação da Procuradoria, que foi apelidada por bolsonaristas de Ministério da Verdade. No final de junho, notificação extrajudicial feita pelo órgão resultou em direito de resposta publicado pela Jovem Pan.

Na época, a emissora divulgou a informação falsa de que o Ministério da Cultura estaria gastando R$ 20 milhões para levar artistas a um show da cantora Beyoncé nos Estados Unidos em homenagem à Lei Paulo Gustavo.