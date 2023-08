O pedido do presidente do PL, Valdemar Costa Neto, à bancada do partido na Assembleia Legislativa de SP para apoiar o deputado federal Marco Bertaiolli (PSD) para vaga de conselheiro no TCE (Tribunal de Contas do Estado) deixou deputados estaduais contrariados.

Em reunião com 17 dos 19 deputados estaduais do PL nesta segunda-feira (7) na sede do partido em São Paulo, Valdemar expressou seu desejo na escolha de Bertaiolli, ex-prefeito de Mogi das Cruzes.

Madalena, que trabalha nos bastidores da Alesp há quatro meses pelo cargo, deixou o encontro assim que Bertaiolli tomou à frente para pleitear apoio da bancada.

O deputado federal Marco Bertaiolli deverá contar com apoio do PL por vaga no TCE - Instagram

Dois deputados do PL, sob anonimato, expressaram descontentamento com a atitude de Valdemar. A intenção de ambos é a de votar em Madalena, mas dizem que, com o pedido do presidente do partido, deverão optar por Bertaiolli.

A vaga será aberta em setembro com a aposentadoria de Edgard Camargo Rodrigues, e é indicada pelo Legislativo.

Filiado no PL há quase 20 anos, Madalena disse que, desde abril, já contava com apoio do governador Tarcísio de Freitas (Republicanos), de Valdemar e do presidente do PSD, Gilberto Kassab para concorrer ao cargo no tribunal.

"Eu já tinha trabalhado com todos os pares, conversei com 60% de todos os deputados estaduais. Tive anuência em abril do Tarcísio, depois do Valdemar e do Kassab. Na primeira semana de junho, Kassab reiterou que a vaga seria de um deputado do PL", afirmou Madalena.

"Fico sabendo pelo jornal de uma candidatura do Bertaiolli, o Valdemar marca uma reunião pedindo para retirar minha candidatura", prosseguiu o deputado.

Deputado estadual Ricardo Madalena, do PL, almeja para vaga no TCE - Arquivo pessoal

Madalena disse, nesta terça (8), que não deverá tirar a sua candidatura. O Painel apurou que, após a negativa de Valdemar, o deputado deverá conversar com a bancada do PT na Alesp, também composta por 19 deputados.

Durante a gestão Tarcísio, serão indicados quatro conselheiros ao TCE. Também disputa a vaga o advogado Maxwell Vieira, que conta com apoio declarado do ministro do STF André Mendonça.