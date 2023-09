O ex-deputado federal Alexandre Frota (SP) pediu desfiliação do Solidariedade, após o partido fechar questão pelo apoio à reeleição do prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB).

O ex-deputado federal Alexandre Frota durante participação em programa do SBT - Gabriel Cardoso 3.set.2023/SBT

O motivo, segundo ele, é a aproximação entre Nunes e o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

"Não posso apoiar ou compactuar com [Jair] Bolsonaro e Ricardo Nunes, não penso assim", afirmou.

Frota era aliado de Bolsonaro, mas rompeu com ele no início de seu governo. Ele também já foi do PSDB, e estava no Solidariedade desde janeiro. Seu nome chegou a ser cogitado como candidato a prefeito de São Paulo no ano que vem.