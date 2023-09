Aliados de Jair Bolsonaro (PL) avaliam que os próximos processos que ele enfrentará no Tribunal Superior Eleitoral devem ter resultado semelhante ao da reunião com embaixadores em que fez ataques às urnas eletrônicas. Ou seja, devem terminar em condenação do ex-presidente, mas com absolvição de seu então companheiro de chapa, general Braga Netto.

Segundo um interlocutor, o processo que mais ameaça o general é o que acusa a chapa de abuso de poder no desfile de 7 de Setembro de 2022, quando Bolsonaro misturou atos como presidente e candidato na praia de Copacabana, no Rio.

Mesmo assim, a avaliação é que o fato de Braga Netto não ter discursado no evento deve ser suficiente para livrá-lo de uma condenação que poderia cassar seus direitos políticos por oito anos.

O general é citado como um possível nome do PL para disputar a prefeitura do Rio de Janeiro no ano que vem.

No total, são 16 processos contra Bolsonaro. O ex-presidente está inelegível por ter sido condenado no referente à reunião com os embaixadores.