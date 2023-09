Brasília

Em reunião de bancada nesta terça-feira (12), deputados do PP parabenizaram o colega André Fufuca (MA) por ter sido oficializado no cargo de ministro do Esporte. Alguns, no entanto, aproveitaram para lembrar que continuarão sendo oposição ao governo Lula (PT), segundo parlamentares que estiveram no encontro.

Ao centro, o ministro Alexandre Padilha (Relações Institucionais) aperta as mãos dos novos ministros do governo Lula: André Fufuca (à esquerda) e Silvio Costa Filho (à direita) - Ricardo Stuckert

Integrantes do partido disseram, sob reserva, que houve algumas manifestações nesse sentido na reunião da bancada. "Quero parabenizar o líder Fufuca, que Deus o abençoe na sua nova campanha, embora eu seja oposição", disse um parlamentar.

Outros também criticaram a tímida divulgação da posse do novo ministro, que está marcada para 18h30 desta quarta (13). Eles lembram que a própria oficialização foi feita por meio de uma nota —com erro de informação na primeira versão— na véspera do 7 de setembro, o que foi visto como um desprestígio por ala do PP.

Lula formalizou a entrada de Fufuca no governo como forma de ampliar sua base no Congresso. Apesar disso, é baixa a possibilidade de ampliação dos votos pró-governo no PP, segundo interlocutores. O próprio presidente do partido, Ciro Nogueira, continuou criticando abertamente o governo Lula mesmo depois da oficialização de Fufuca como ministro do Esporte.

Na Câmara, Fufuca será substituído pelo deputado Dr. Luizinho (RJ), ex-secretário de Saúde do governo Cláudio Castro (PL-RJ).