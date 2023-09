Brasília

O programa de enfrentamento às organizações criminosas que está sendo elaborado no Ministério da Justiça trará recomendações para melhorar a segurança portuária, um dos pontos que precisam ser reforçados no país, na avaliação do secretário nacional de Segurança Pública, Tadeu Alencar.

Facções criminosas usam portos para traficar drogas - Getty Images

A expectativa é que o plano seja apresentado ao ministro Flávio Dino (Justiça e Segurança Pública) nesta semana.

"Os portos precisam de um cuidado especial. A estrutura atual é insuficiente para combater as organizações criminosas", afirmou. Ele lembra que, na última terça-feira (19), uma operação conjunta da Marinha com a Polícia Federal apreendeu 3,6 toneladas de cocaína no litoral de Pernambuco, a maior apreensão no mar brasileiro.

O governo vem sendo criticado pela oposição e por aliados pelo que consideram poucos projetos para a área de segurança pública. Ao Painel, Alencar rebateu as reclamações e afirmou que são genéricas.