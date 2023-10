Coordenador do grupo jurídico Prerrogativas, o advogado Marco Aurélio Carvalho diz que recebeu "com alegria" o voto contrário do senador Sergio Moro (União-PR) à indicação da advogada Daniela Teixeira para uma vaga de ministra do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

O ex-juiz, no entanto, disse ao Painel ter votado favoravelmente à indicação.

A advogada Daniela Teixeira, nomeada ministra do STJ - Mathilde Missioneiro/Folhapress

Teixeira, ligada ao Prerrogativas, passou por sabatina na Comissão de Constituição e Justiça do Senado, onde foi aprovada por 26 votos a favor e 1 contra.

"Recebemos com alegria esse voto contrário do senador Sergio Moro. Seria preocupante se ele apoiasse a indicação. Dele não queremos nem o voto", afirmou Carvalho. O Prerrogativas foi um dos principais críticos da Lava Jato e do papel de Moro na operação.

A votação na CCJ é secreta. O advogado diz ter deduzido que Moro foi contra Teixeira. Em contato com o Painel, no entanto, o senador diz na verdade ter votado a favor.

"Embora o voto seja secreto, eu votei a favor da indicação [de Teixeira] na CCJ. Agora se fosse candidato o Marco Aurélio Carvalho, eu votaria contra, pelo despreparo", declarou.