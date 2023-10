O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, incorporou a seu vocabulário o conceito de "policrise", que descreve o acúmulo de crises globais, como a sanitária, a climática e a democrática.

O historiador britânico Adam Tooze, criador do conceito de policrise - Malene Korsgaard Lauritsen

Ele utilizou o termo em seu discurso durante reunião do FMI (Fundo Monetário Internacional) em Marrakesh, no Marrocos, na sexta-feira (13).

A ideia foi lançada pelo historiador britânico Adam Tooze em artigo no ano passado no jornal Financial Times. Desde então, tem sido citada por acadêmicos que analisam as transformações desta década e os riscos para a economia e a política mundiais.

Tooze, professor da Universidade Columbia (EUA), é especializado em situações de turbulência global, com livros publicados sobre temas como a crise financeira de 2008 e a pandemia de Covid-19.