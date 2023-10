São Paulo

O prefeito de Santos (SP), Rogério Santos, decidiu trocar o PSDB pelo Republicanos. O ato de filiação foi marcado para 28 de outubro, na cidade do litoral paulista.

No material de divulgação do evento, Rogério aparece ao lado de Marcos Pereira, presidente do partido, e Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo.

Rogério Santos, prefeito de Santos, durante evento na cidade litorânea - Reprodução-25.abr.2022/@rogeriosantos.stos

A migração é simbólica da gangorra partidária em São Paulo, onde o PSDB perdeu o governo de São Paulo pela primeira vez em 28 anos, viu sua influência diminuir e abriu espaço para o crescimento de siglas que orbitam Tarcísio, como Republicanos, PSD e PP.

A mudança do PSDB para o Republicanos faz parte de estratégia do grupo do atual prefeito para tentar enfraquecer uma possível concorrente em sua busca pela reeleição em 2024, a deputada federal Rosana Valle (PL).

Caso decida concorrer no ano que vem, ela contará com o apoio do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), mas agora deverá ficar sem Tarcísio, que estará vinculado partidariamente a Rogério Santos.

Para o governador, a proximidade com o prefeito também pode implicar em apoio importante em um dos projetos pelos quais nutre mais entusiasmo, a privatização do porto de Santos.

Recentemente, em reforma ministerial do governo Lula (PT), o Republicanos conseguiu emplacar indicação de Silvio Costa Filho como ministro de Portos e Aeroportos, abrindo outro canal de influência para que Tarcísio tente fazer avançar a sua proposta de desestatização.