São Paulo

A venda de diesel no Brasil bateu recorde em agosto, registrando a maior oferta de um mês na última década. No período, as distribuidoras de combustíveis do país comercializaram 6.092.657 m³ de S-10 e S-500, um crescimento de 7% em comparação a agosto de 2022, quando foram vendidos 5.696.282,97 m³.

As informações são de levantamento do Observatório Social do Petróleo (OSP), ligado a sindicatos de petroleiros e que monitora as políticas e ações da Petrobras, e contrariam um vídeo do deputado federal Gustavo Gayer (PL-GO) e outros conteúdos similares publicados nas redes sociais que relatavam uma inexistente crise de desabastecimento.

Posto de gasolina na avenida Sumaré, em São Paulo - Danilo Verpa - 25.mai.2023/Folhapress

A pesquisa também mostra que a venda nacional de diesel vem crescendo desde junho, mês que registrou volume de 5.328.242,94 m³.

O estudo é baseado nas últimas informações atualizadas da série histórica da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) sobre a venda de diesel das distribuidoras, que começou a ser registrada em janeiro de 2013.

"Provavelmente, a oferta de diesel no país é um recorde histórico já que antes de 2012 o consumo desse combustível era muito menor do que é hoje", afirma o economista Eric Gil Dantas, do OSP e do Instituto Brasileiro de Estudos Políticos e Sociais (Ibeps).

"Enquanto diziam haver uma crise de desabastecimento por conta da defasagem do preço do diesel vendido pela Petrobras, o que forçou a estatal a reajustar o preço do produto em 15 de agosto, o cenário era exatamente o oposto, batíamos recorde de venda por parte das distribuidoras", completa.