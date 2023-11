São Paulo

O governador Tarcísio de Freitas (Republicanos-SP) tirou uma foto com deputados bolsonaristas nesta sexta-feira (24), fez com as mãos o gesto de armas popularizado pelo grupo de apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e pediu que eles publicassem a imagem em suas redes sociais.

O momento aconteceu durante evento no Palácio dos Bandeirantes para sancionar projeto de lei do deputado estadual Lucas Bove (PL-SP). Ele é um dos membros do recém-formado bloco bolsonarista na Assembleia Legislativa de São Paulo.

Tarcísio de Freitas (Republicanos-SP) com deputados do bloco bolsonarista da Alesp - Arquivo pessoal

Bove, Gil Diniz (PL) e Tenente Coimbra (PL) participaram do retrato com Tarcísio, que disse "essa é para publicar". O bloco inclui também Major Mecca (PL), e seus membros acreditam que ele pode chegar a 12 membros. Os três deputados compartilharam a imagem em suas redes sociais.

Tarcísio virou alvo recente de críticas de Bolsonaro e dos bolsonaristas de São Paulo após ter elogiado o ministro Fernando Haddad (PT), ter recebido a viúva de Nelson Mandela, Grace Machel, ter doado terreno para a Faculdade Zumbi dos Palmares e ter sancionado o projeto de lei do petista Teonilio Barba que institui o feriado do Dia da Consciência Negra em todo o estado.

Não está tudo certo. Eu não mando no Tarcísio. Ele é um baita de um gestor. Politicamente dá suas escorregadas. Eu jamais faria certas coisas que ele faz com a esquerda", disse Bolsonaro em entrevista à rádio Gaúcha.