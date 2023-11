A eleição de Javier Milei como presidente da Argentina não altera a princípio a disposição do BNDES (Banco de Desenvolvimento Econômico e Social) de financiar produtos de empresas brasileiras que queiram participar da construção de um dos principais projetos de infraestrutura do país, o gasoduto Néstor Kirchner.

Exploração de gás no campo de Vaca Muerta, na Argentina - Getty Images

A megaobra, orçada em cerca de R$ 3,5 bilhões, transportará gás de xisto da reserva de Vaca Muerta, considerada uma das maiores do mundo para países da região, inclusive o Brasil.

Em junho, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva indicou, durante visita do argentino Alberto Fernández a Brasília, que o banco poderia financiar empresas brasileiras que participassem da construção.

Até o momento, contudo, nenhuma se interessou pelo projeto, segundo a assessoria de imprensa do banco.

"No momento, o BNDES não está negociando com nenhuma empresa brasileira apoio para exportações para Argentina. Entretanto, se alguma demandar tal apoio, será analisado de acordo com as políticas e normas do banco", afirmou.

Na prática, a participação das empresas brasileiras na obra também dependerá da disposição de Milei de contar com apoio do banco brasileiro, ainda que indireto. O ultraliberal já disse que quer reduzir os contatos com o governo Lula.