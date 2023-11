São Paulo

A IFC (International Finance Corporation), consultoria ligada ao Banco Mundial que foi contratada pelo governo Tarcísio de Freitas (Republicanos-SP) para analisar a viabilidade da privatização da Sabesp, subcontratou outras empresas para realizar parte dos estudos.

Para a gestão estadual e para a consultoria, trata-se de uma prática habitual do setor. Já a oposição diz que a subcontratação revela erro na contratação sem licitação da IFC por parte do governo, insuficiência técnica da consultoria escolhida e uma suposta influência do mercado financeiro na análise técnica da desestatização.

Em resposta a questionamentos enviados pelo deputado estadual Antonio Donato (PT), a Secretaria de Parcerias em Investimentos da gestão Tarcísio disse que a IFC contratou "consultorias externas especializadas" para "assegurar consistência nas recomendações" para o governo de São Paulo.

Estação de tratamento de água da Sabesp no bairro Santo Amaro, em São Paulo - Gabriel Cabral-26.jul.19/Folhapress

Em sua resposta, a pasta identificou o Boston Consulting Group, empresa que teria sido contratada para "auxiliar na parte estratégica da transação".

"O BCG possui time próprio de pesquisa que colhe informações primárias e secundárias de mercado", diz o ofício da secretaria, que também afirma que as capacidades da IFC foram complementadas com consultorias jurídica e estratégica.

"A IFC atuou coordenando as consultorias, procedendo à revisão e sistematização dos trabalhos", diz o texto.

Fundado em 1963, nos Estados Unidos, o BCG é especializado em consultoria estratégica para empresas. O site do BCG afirma que eles possuem escritórios em mais de 50 países pelo mundo, 30 mil funcionários e que tiveram receita de US$ 11,7 bilhões em 2022. No Brasil, há representações em São Paulo e Rio de Janeiro.

Donato pergunta se a IFC, contratada para fazer o estudo, não teria capacidade de realizar a análise encomendada e critica a subcontratação de consultorias.

"A IFC, do Banco Mundial, foi só uma fachada para esconder os verdadeiros autores do estudo, o mercado financeiro, sediado na Faria Lima", afirma o petista, citando a avenida em que fica o escritório da consultoria em São Paulo.

Antonio Donato, deputado estadual pelo PT, durante entrevista à Folha - Eduardo Anizelli-8.jan.2018/Folhapress

Em nota, o governo de São Paulo afirma que "as contratações de atividades complementares são bastante usuais neste tipo de projeto" e que "a responsabilidade técnica sobre os estudos é da IFC, que conta com time de especialistas locais e globais para isto".

A contratação da IFC já foi motivo de outras críticas da oposição a Tarcísio. Entre os principais pontos atacados estão o fato de não ter havido licitação e de que a empresa receberá até R$ 45,6 milhões caso constate a venda da Sabesp irá beneficiar a população, mas só R$ 8,6 milhões caso conclua negativamente —para os críticos da privatização, esse critério pode enviesar o trabalho da consultoria.

O governo estadual não detalhou quanto a IFC pagará pelas consultorias jurídica e empresarial que foram subcontratadas.

O projeto de lei de venda da Sabesp voltará a ser discutido pelos deputados no congresso de comissões da Assembleia Legislativa de São Paulo nesta segunda-feira (13). A audiência pública será realizada na quarta-feira (16).