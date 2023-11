O presidente do BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social), Aloizio Mercadante, saiu em defesa do ministro da Justiça, Flávio Dino, que está sob fogo cruzado após a visita da mulher de um suposto líder do Comando Vermelho a autoridades de sua pasta. O caso foi revelado pelo jornal "O Estado de S. Paulo".

O presidente do BNDES, Aloizio Mercadante - Evaristo Sá/AFP

"O ministro Flávio Dino possui uma trajetória irretocável em todas as funções que exerceu na vida pública, seja como juiz federal, deputado federal ou governador do estado do Maranhão. Como ministro da Justiça e da Segurança Pública, tem tido um papel fundamental na defesa da democracia e no enfrentamento de organizações criminosas", afirma Mercadante.

A defesa feita pelo presidente do BNDES se soma à de outros membros do governo, a começar pelo próprio presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que disse que o ministro é alvo de "absurdos ataques".

Segundo Mercadante, "são irresponsáveis e levianos os recentes ataques que tentam apenas desgastar a imagem do ministro".

O presidente do BNDES acrescentou que "Dino continua com o apoio dos democratas e daqueles que acreditam em um Brasil mais justo e solidário para todos e todas".