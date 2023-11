A presidente da OAB-SP, Patricia Vanzolini, criticou o ministro Alexandre de Moraes (STF) por ter ironizado a entidade ao negar pedido de um advogado de fazer sustentação oral em um julgamento. Segundo ele, a notícia da recusa seria objeto de nota e geraria "uns 4.000 tuítes".

Para Vanzolini, "a manifestação inteiramente desrespeitosa para com uma entidade da relevância da Ordem dos Advogados do Brasil, o uso de ironia e grosseria, contribuem para deterioração das relações republicanas entre as instituições".

"A interpretação de que o regimento interno do Supremo prevalece sobre o que está previsto na lei é perigosa. No estado de direito a lei, que expressa a vontade do povo, é soberana e ninguém está acima dela", completa, em relação à negativa para a solicitação de sustentação oral pelo advogado.