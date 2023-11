O PSB aumentou a cobrança junto ao governo Lula para manter o comando do Ministério da Justiça, após a saída prevista de Flávio Dino, rumo ao STF (Supremo Tribunal Federal).

PSB quer efetivação do secretário-executivo, Ricardo Cappelli, após indicação de Flávio Dino ao STF - Carl de Souza/AFP

A preferência do partido é pela efetivação do secretário-executivo, Ricardo Cappelli, que é filiado ao partido. Uma alternativa seria a divisão da pasta, com Cappelli ficando à frente da área da Segurança Pública.

Caso nada disso vingue, há um plano C: que ao menos secretários do partido que ocupam pastas na estrutura do ministério sejam mantidos.

Estão nessa situação Augusto Botelho (Secretaria Nacional de Justiça), Tadeu Alencar (Segurança Pública) e Elias Vaz (Assuntos Legislativos).

O PSB rejeita a tentativa do PT de caracterizar Dino como "cota pessoal" de Lula, e não do partido. Dirigentes lembram que, quando foi feita a reforma ministerial, a legenda era acusada de ter espaço demais, com Justiça incluída na conta.