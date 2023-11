São Paulo

Consulta pública promovida pelo governo Ratinho Junior (PSD) mostrou que 65% das escolas do Paraná querem passar para o modelo cívico-militar. Das 126 escolas estaduais consultadas, 82 preferiram a mudança de formato, enquanto outras 44 preferiram continuar no modelo tradicional.

Realizada na terça (28) e na quarta-feira (29), a votação envolveu professores, funcionários, pais de alunos e estudantes com mais de 16 anos das instituições.

Com o resultado, a administração estadual vai realizar a troca de modelo nas 82 instituições a partir de 2024. A meta é alcançar 400 instituições comandadas por policiais —atualmente são 194.

Ratinho Junior (PSD) durante a abertura dos trabalhos na Assembleia Legislativa do Paraná - Roberto Dziura Jr-19.fev.2023/AEN

Em julho, quando o Ministério da Educação de Luiz Inácio da Lula da Silva (PT) decidiu descontinuar o programa federal, o governador do Paraná anunciou que manteria o projeto estadual que surgiu por inspiração no que foi lançado em 2020 por Jair Bolsonaro (PL), de quem ele foi próximo nos últimos anos.

Com a descontinuidade do programa nacional, o governo do Paraná decidiu assumir as 12 instituições federais e chegará a 206 colégios no modelo cívico-militar em 2024, além das 82 que optaram pela mudança. Em 2019, quando Ratinho Júnior assumiu, o Paraná possuía sete colégios da Polícia Militar.

Além de uniformes específicos do programa estadual entregues aos alunos e da presença na escola de monitores ligados ao "Corpo de Militares Estaduais Inativos Voluntários", outro diferencial da escola cívico-militar é a carga horária curricular. Há aulas extras de Português e de Matemática, além de aulas de Civismo e Cidadania.

De acordo com os dados da Seed (Secretaria de Estado da Educação), as escolas cívico-militares tiveram um avanço maior nas notas do Ideb, entre 2019 e 2021, na comparação com o desempenho das escolas regulares e integrais no mesmo período.

Ratinho Junior tem flertado com a possibilidade de se lançar na disputa pela Presidência em 2026 como representante de um bloco político da direita, formado também por nomes como Romeu Zema (Novo-MG), Tarcísio de Freitas (Republicanos-SP), Ronaldo Caiado (União Brasil-GO), entre outros.

Como parte dessa estratégia, ele tenta emplacar as escolas cívico-militares e também as privatizações como marcas de sua gestão.