Brasília

A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados deve pautar nesta quarta-feira (13) o projeto da Moderação dos Poderes, considerado uma alternativa à proposta de emenda à Constituição aprovada pelo Senado no final de novembro.

O texto, de autoria do vice-presidente da Câmara, Marcos Pereira (Republicanos-SP), tem apoio do presidente da Casa, Arthur Lira (PP-AL).

Ministros durante a sessão plenária no STF - Carlos Moura/SCO/STF

O relator, Alex Manente (Cidadania-SP), defende que a proposta aperfeiçoa o regime jurídico do processo constitucional. O projeto foi elaborado por uma comissão de juristas presidida pelo ministro Gilmar Mendes, do STF (Supremo Tribunal Federal), com o objetivo de sistematizar as normas de processo constitucional brasileiro.

A proposta trata de ação direta de inconstitucionalidade, ação direta de inconstitucionalidade por omissão, ação declaratória de constitucionalidade e arguição de descumprimento de preceito fundamental.

O texto estabelece, entre outras coisas, critérios para a concessão de medidas cautelares e determina que a decisão seja submetida automaticamente a referendo do colegiado na primeira sessão de julgamento.

A aprovação da PEC pelo Senado foi criticada por ministros do Supremo, que falaram em retrocesso democrático.