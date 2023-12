Integrantes das direções nacional e do Distrito Federal do Cidadania entraram com pedido de expulsão do partido da deputada distrital Paula Belmonte por sua adesão a teses bolsonaristas.

A deputada Paula Belmonte, do Cidadania do Distrito Federal - Instagram

A gota d´água foi a participação da parlamentar em ato na Esplanada dos Ministérios neste domingo (10) contra a indicação do ministro da Justiça, Flávio Dino, para o Supremo Tribunal Federal. Ela também preside o diretório do partido no Distrito Federal.

"A presença da extrema direita na vida política nacional é resiliente e uma variável perene do processo político, com a qual teremos que lidar. Infelizmente, a sra. Paula Belmonte tem se mostrado ao longo de seus mandatos uma representante ativa dessa extrema direita, e pior, hoje falando como presidente regional do Cidadania-DF", diz a representação, assinada por nove dirigentes partidários. O principal é o ex-senador Cristovam Buarque (DF), vice-presidente nacional da legenda.

Outros elementos que reforçam o posicionamento de Belmonte são o fato de ela ter visitado presos nos atos de 8 de Janeiro na Papuda e criticado as conclusões da CPI no Senado que investigou o tema.

"O Cidadania-DF, com larga história de compromisso com a democracia, com os princípios civilizatórios de respeito às instituições republicanas, não pode continuar tendo entre seus quadros, e mais ainda como sua presidente, uma representante do atraso e defensora das bandeiras do extremismo de direita", diz a peça.

Procurada, a deputada não se manifestou até e publicação deste texto.