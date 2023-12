Brasília

A indicação do ministro Flávio Dino (Justiça e Segurança Pública) a uma vaga no STF (Supremo Tribunal Federal) antecipou as movimentações para ocupar o espaço político deixado pelo ex-governador e aliado do presidente Lula (PT) no Maranhão.

Aliados já começam a se movimentar para ocupar espaço político de Flávio Dino no Maranhão - Pedro Ladeira/Folhapress

Uma delas já tem como foco as eleições de 2026 ao Senado Federal, quando estarão em disputa duas vagas pelo estado. A senadora Eliziane Gama (PSD) e o atual governador, Carlos Brandão (PSB), articulam uma dobradinha para serem eleitos com apoio do governo, isolando um potencial adversário na disputa, o senador Weverton Rocha (PDT) —relator da indicação de Dino ao STF.

Weverton e Dino se reaproximaram ao longo deste ano, após um afastamento em 2022 por causa das eleições —o senador ficou em terceiro lugar na disputa ao governo do estado, vencida por Brandão.