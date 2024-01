Cinco dias após terem vindo à tona acusações de envolvimento de funcionários da UNRWA, agência da ONU para refugiados palestinos, nos ataques do Hamas de 7 de outubro, o governo brasileiro mantém silêncio sobre o tema.

Funcionário da UNRWA carrega caixa com material humanitário em Jerusalém - Ammar Awad/Reuters

Procurado pelo Painel nesta terça-feira (30) para se posicionar sobre o assunto, o Itamaraty não se manifestou.

No último dia 26, a própria UNRWA anunciou que estava demitindo servidores em razão das denúncias, que partiram do governo israelense. Segundo fontes do governo americano, seriam ao menos 12 envolvidos.

Desde então. diversos países se manifestaram, pedindo investigação rigorosa dos fatos.

Alguns deles, como EUA, Canadá, Reino Unido, Itália, Finlândia, Holanda e Austrália anunciaram que estavam suspendendo o financiamento concedido à agência até que tudo seja esclarecido. A Rússia não cortou os repasses, mas pediu apuração.

O Brasil, até o momento, não se pronunciou. O Itamaraty tem um histórico de defesa da agência da ONU para refugiados palestinos.

No final do ano passado, o país, que fazia parte do Conselho de Segurança, apresentou um projeto de resolução ao órgão para garantir maior proteção a funcionários de organizações ligadas à ONU. A motivação foi o grande número de mortes entre pessoal da UNRWA nos bombardeios de Israel à faixa de Gaza.