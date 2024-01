A Embratur (Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo) e o Banco de Desenvolvimento da América Latina e Caribe (CAF) firmaram uma parceria para promover no Brasil o afroturismo, que destaca a herança e a cultura africana em diferentes destinos do país.

O presidente da Embratur, Marcelo Freixo, e o vice-presidente corporativo e de programação estratégica do CAF, Christian Asinelli, assinaram nesta quinta-feira (25) em Madri, na Espanha, uma cooperação técnica no valor de US$ 150 mil (cerca de R$ 739 mil).

O acordo prevê a criação de um mapa do afroturismo no Brasil, a capacitação de empreendedores sobre o tema e o desenvolvimento de um plano estratégico para a promoção internacional do segmento, entre outras coisas.

"Promover o afroturismo colabora no processo de resgate da história e valorização da cultura, mas também é um grande negócio, que gera emprego e renda, e empodera empreendedores negros", diz Freixo.