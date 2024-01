O governo Luiz Inácio Lula da Silva (PT) acredita estar em posição confortável na queda de braço com a gestão Tarcísio de Freitas (Republicanos) sobre a modelagem da construção do túnel entre Santos e Guarujá.

Balsa que faz a travessia entre Santos e Guarujá - Divulgação/Semil

O estado foi praticamente excluído do processo definido pela União, em que haverá uma mescla de recursos federais e privados. O modelo contrariou o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos).

A gestão federal diz que não é necessário haver um novo projeto-executivo para a obra, como vem sendo defendido pelo estado.

A justificativa é que investimentos que envolvam PPP (Parceria Público-Privada), exigem apenas um projeto "conceitual", para atrair o interesse de investidores privados, e não algo mais detalhado.

Outro argumento rebatido é sobre o licenciamento ambiental. O governo de São Paulo diz ser essencial a participação da Cetesb, órgão ambiental do estado.

Já a gestão Lula entende que a Cetesb pode até participar, mas bastaria a autorização do Ibama, autarquia federal, pelo fato de as obras serem de dragagem do canal do porto.