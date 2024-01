Única irmã de João Carlos di Genio, fundador do grupo Unip/Objetivo, Ana Ida di Genio Barbosa apresentou denúncia criminal contra Sandra Miessa, com quem ele vivia, alegando que ela impedia contato com o empresário, morto em 2022. A ação também aponta cuidados inadequados com ele na fase final da vida.

O empresário João Carlos di Genio, morto em 2022 - Zé Carlos Barretta/Folhapress

A peça é subscrita por Oswaldo Pereira Barbosa, marido de Ana. O casal pede a instauração de inquérito policial.

"Toda a família Barbosa sempre manteve uma relação de muita proximidade e afeto com o dr. João Carlos di Genio", diz a ação, citando também os três filhos do casal, sobrinhos do empresário. "Todo esse afeto e respeito despendido pela família eram recíprocos", acrescenta.

De acordo com a ação, os contatos do empresário com a irmã, o cunhado e os sobrinhos foram suspensos por Sandra por volta de 2019, quando ele teria sido diagnosticado com suposto quadro de demência.

"Esse suposto quadro de saúde jamais foi confirmado aos noticiantes e seus familiares", diz a peça. A pandemia também teria sido usada como argumento para a falta de contatos.

Segundo os familiares, Sandra, com quem Di Genio não era formalmente casado e tinha três filhos, não repassava recados e impedia contato telefônico. Funcionários próximos a ele também teriam sido dispensados por ela.

A ação diz ainda que na fase final da vida, Di Genio foi tratado de forma negligente pela companheira, sem cuidados de alimentação e higiene adequados.

"Estamos apresentando denúncia para solicitar a abertura de um inquérito policial para investigar estes graves fatos", disse o advogado Fernando José da Costa, que representa a irmã do empresário.

O Painel não conseguiu contato com Sandra Miessa, nem com seus advogados.