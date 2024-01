Para ajudar a promover a candidatura a prefeita de Tabata Amaral, o PSB da cidade de São Paulo está impulsionando o site dela. Deputada federal, Tabata também é presidente do partido na capital.

A deputada federal Tabata Amaral, pré-candidata à Prefeitura de SP - Marlene Bergamo/Folhapress

Segundo informações divulgadas pelo Google, a legenda teve um gasto situado numa faixa entre R$ 15 mil e R$ 20 mil no segundo semestre do ano passado para impulsionar o site tabataamaral.com.br (o montante exato não é divulgado pela plataforma).

Mais do que isso, o site do partido na cidade de São Paulo na prática cedeu seu domínio para a deputada. Ao clicar no link do PSB paulistano, o usuário é direcionado diretamente para o de Tabata.

O PSB afirmou que o impulsionamento de conteúdo de filiados de destaque, como Tabata, é parte de sua estratégia de internet para promover a divulgação de ideias e a filiação de quadros. A legenda disse ainda que não tem previsão de repetir a estratégia em 2024.