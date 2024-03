O ministro Silvio Almeida (Direitos Humanos) participa na próxima terça-feira (19) em Breves, no Arquipélago do Marajó, do lançamento da Escola de Conselhos do Pará, que formará e capacitará conselheiros tutelares para combater violações de direitos na região.

Ministro Silvio Almeida (Direitos Humanos) lança nesta terça-feira (19) Escola de Conselhos do Pará - Pedro Ladeira/Folhapress

As ações são fruto de um convênio entre o Ministério de Direitos Humanos e a UFPA (Universidade Federal do Pará) e fazem parte do Programa Cidadania Marajó, que tem como objetivo enfrentar o abuso e a exploração sexual de crianças e adolescentes no arquipélago.

No início da semana, o ministro esteve em Curralinho (PA), também na região do Marajó, participando do anúncio de ações conjuntas do governo federal para a população local, incluindo apoio à agricultura familiar e medidas de acesso à água. A ministra Marina Silva (Meio Ambiente) também esteve no evento.

Marajó esteve no centro de uma polêmica gerada após vídeo da artista gospel Aymeê Rocha viralizar nas redes sociais. Na música, ela fala de pedofilia e exploração sexual infantil na região.