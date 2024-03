A Justiça Eleitoral de São Paulo atingiu um percentual próximo da meta estabelecida pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ) para a diversidade de gênero na magistratura, de 40% de mulheres.

Cerimônia de lacração de urnas eletrônicas - Gabriela Biló/Folhapress

Atualmente, há 32,8% de mulheres exercendo o cargo de juíza eleitoral no maior estado do país, ou 122 em 372. Há ainda 21 zonas eleitorais aguardando a designação de magistrado ou magistrada titular.

A resolução do CNJ, divulgada no ano passado, instituiu listas exclusivas de mulheres para promoções a juízes de segunda instância por merecimento, em alternância com as tradicionais.

A medida não se aplica diretamente aos juízes eleitorais, mas serve como um parâmetro para a diversidade.

As zonas eleitorais que são comandadas por juízas mulheres são responsáveis por 11,5 milhões de eleitores do estado, ou 34,8% do total em que há juízes designados.