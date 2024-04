Os deputados gaúchos Marcel van Hattem (federal) e Felipe Camozzato (estadual), ambos do Novo, lançaram um manifesto que propõe a "defesa da liberdade de expressão" após as críticas públicas de Elon Musk às decisões do ministro Alexandre de Moraes.

A iniciativa também é apoiada pelo vice-prefeito de Porto Alegre (RS), Ricardo Gomes, do PL. O manifesto foi colocado no site https://censuranao.com/.

Deputado Marcel van Hattem (Novo-SC) durante entrevista a jornalistas - Najara Araújo-28.jan.2019/Câmara dos Deputados

Musk, dono do X (antigo Twitter), afirmou que estava "levantando restrições" impostas por decisão judicial de sua rede e defendeu que Moraes deveria renunciar ou sofrer impeachment. Ele foi incluído neste domingo (7) como investigado no inquérito das milícias digitais por ordem do ministro.

No manifesto, os políticos afirmam que "o Brasil está passando por um momento crucial. Ou nossas vozes serão ouvidas, ou nossa frágil democracia morrerá". Eles também pedem o impeachment de Moraes.