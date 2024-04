Brasília

O governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT), participou de surpresa nesta terça-feira (9) do primeiro dia da marcha estadual do MST (Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra) pela reforma agrária e defendeu que os militantes levem suas reivindicações ao presidente Lula.

Cerca de 3.000 trabalhadores sem-terra vão marchar mais de 110 km pela Bahia, das cidades de Feira de Santana a Salvador, em defesa da reforma agrária. A expectativa é que a caminhada termine dia 17.

Rodrigues desejou boa caminhada aos participantes e disse não haver crime do movimento em marchar em defesa da reforma agrária.

O governador sinalizou apoio às cobranças ao governo. "Nós trouxemos o presidente Lula de volta. Mas é preciso que aquele voto que nós demos em 2022, para voltar o presidente Lula, para manter o mandato do deputado federal Valmir Assunção, tudo isso tem uma motivação na gente", afirmou.

"É uma motivação simples. É difícil para muitos, mas para nós reconhecermos a caminhada do movimento é simples no sentido de dizer: o movimento quer ser ouvido. O movimento quer construir proposta. Eu peço a vocês que compreendam que, nesse momento, é fundamental que essa marcha faça chegar o recado ao presidente Lula: que vocês do movimento estão colados no projeto, mas que tem as reivindicações muito claras."

Presente na marcha, Valmir Assunção elogiou o governador. "O ineditismo do gesto e o comprometimento demonstrado são muito valiosos. Em um cenário em que precisamos de agilidade nas políticas de reforma agrária, ter o Governador da Bahia como aliado é muito importante", comentou.