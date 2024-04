O ministro das Comunicações, Juscelino Filho, assina nesta quarta-feira (17) um acordo com o governo da Colômbia para estender a infraestrutura brasileira de internet por fibra ótica até a cidade colombiana de Leticia, na tríplice fronteira amazônica.

Ministro das Comunicações, Juscelino Filho, assina acordo com colega colombiano sobre fibra ótica - Gabriela Biló /Folhapress

A assinatura ocorrerá durante missão do presidente Lula (PT) a Bogotá. A extensão será feita por uma "estrada digital" de 1.100 km que será implantada até 2025 sob o rio Amazonas e ligará 13 municípios do Norte do Brasil, entre eles Tabatinga (AM), que faz fronteira com a Colômbia.

O acordo prevê a criação de um grupo de trabalho entre o Ministério das Comunicações e o Ministério de Tecnologias da Informação e Comunicações da Colômbia para planejar a conexão.

"Nós estamos enfrentando o desafio de proporcionar conectividade para a população de cidades de difícil acesso e localidades remotas, como comunidades ribeirinhas e aldeias, para terem mais acesso a educação, serviços públicos, mercado de trabalho e toda a economia digital", disse Juscelino.

A "estrada digital" Infovia 02 faz parte de oito que estão sendo implantadas na região Norte para conectar localidades distantes com internet de fibra ótica.

O investimento total é de R$ 1,3 bilhão —na Infovia 02 será de R$ 268 milhões. A obra aguarda o licenciamento ambiental para ser iniciada.