O ministro do Desenvolvimento Agrário, Paulo Teixeira, diz que vai pedir ao novo superintendente do Incra em Alagoas, Junior Rodrigues do Nascimento, que dê atenção especial aos pleitos do MST e outros movimentos sociais do estado.

Integrantes do MST (Movimento dos Sem Terra) e outras entidades invadem a sede do Incra em Maceió (AL) - Delanisson Araújo/Divulgação MST

A ideia é tentar apaziguar a relação entre os sem-terra e o recém-nomeado superintendente, que nem tomou posse ainda.

Nesta segunda-feira (29), o MST e outros movimentos de defesa da terra invadiram a sede do órgão em Maceió (AL) em protesto contra a indicação de Nascimento para o cargo.

Ele substituirá Wilson César de Lira Santos, que era acusado de truculência pelo movimento. Ambos foram indicações do presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL). O MST disse em nota que a troca "acende um sinal amarelo na condução da política agrária em Alagoas"

Teixeira não quis comentar a invasão, mas assegurou que pretende firmar um compromisso com o novo superintendente de que sejam mantidos o diálogo e as políticas de reforma agrária.

"O novo representante do Incra vai ser chamado, assim que tomar posse, e será pedida total atenção aos movimentos sociais de lá [Alagoas]", afirmou o ministro, que disse que o contato será feito por meio do Incra nacional.

Segundo ele, é compreensível o temor dos movimentos de que compromissos anteriormente assumidos sejam interrompidos. "Mas está garantida a continuidade das políticas que interessam aos movimentos e a sintonia com eles", afirmou.