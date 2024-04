A primeira missão oficial organizada pela Conib (Confederação Israelita do Brasil), principal representante da comunidade judaica no Brasil, desembarca neste sábado (13) em Israel, onde terá audiências com o presidente do país, Isaac Herzog, com o ministro de Assuntos da Diáspora, Amichai Chikli, entre outras autoridades e representantes de organizações da sociedade civil.

A comitiva irá se reunir também com familiares de vítimas e de reféns sequestrados pelo Hamas, além de percorrer alguns dos locais atacados em 7 de outubro de 2023.

Claudio Lottenberg, presidente da Conib, durante evento no clube Hebraica - Mathilde Missioneiro-12.mai.2023/Folhapress

No momento em que Israel vive tensão com o Brasil após declarações críticas do presidente Lula (PT) à atuação do país no conflito na Faixa de Gaza, a missão tem a melhoria das relações bilaterais como um de seus objetivos.

"Também queremos levar o apoio da comunidade brasileira a Israel, aos israelenses e a todos que estão vivendo de perto esse momento tão difícil. Nosso pensamento está com as famílias das vítimas do conflito e com os reféns que seguem prisioneiros do terrorismo do Hamas, por quem seguimos mobilizados pela imediata libertação", afirma o presidente da Conib, Claudio Lottenberg.