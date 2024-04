O Ministério Público Federal lança nesta sexta-feira (19), Dia dos Povos Indígenas, uma campanha para combater os estereótipos associados a essa população e para retratar a pluralidade de modos de viver e cultura dos povos indígenas.

A campanha "Indígenas, no Plural" tem a participação da assessora-chefe de Inclusão e Diversidade do TSE (Tribunal Superior Eleitoral), Samara Pataxó, do comunicador Tukumã Pataxó, da ativista ambiental Samela Sateré-Mawé, da artesã, Airy Gavião e do estudante de Medicina pela UnB (Universidade de Brasília) Tony Leão.

A ação também busca explicar a atuação do MPF na defesa dos direitos dos povos indígenas. O manifesto "Indígenas, no Plural" defende que os povos indígenas precisam falar suas línguas e contar suas histórias.

"Para reverenciar nossa ancestralidade. Para que nossas ciências, modos de vida e culturas se perpetuem", dizem, no vídeo.

"Para que nossos direitos sejam tão plurais quanto os nossos povos. Afinal, permanecemos, Seja na cidade, na política, na universidade, No meio artístico ou onde quisermos. Somos indígenas, No plural."