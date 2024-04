O União Brasil e a Fundação Dom Cabral fecharam uma parceria para capacitar 400 novos candidatos no país, em curso de formação que será lançado nesta terça-feira (16) pelo vice-presidente do partido, ACM Neto, durante reunião da bancada na Câmara dos Deputados.

Vice-presidente do União Brasil, ACM Neto, lançará curso de formação de candidatos para eleições de outubro - Pedro Ladeira/Folhapress

O partido tem como objetivo aumentar de 500 para 700 o número de prefeitos na eleição de outubro.

O lançamento ocorre em um contexto em que o União Brasil busca se recuperar do conturbado início de ano. No final de fevereiro, o então presidente do partido, o deputado federal Luciano Bivar (PE), foi substituído no cargo por Antonio de Rueda. Duas semanas depois, Bivar foi afastado do partido depois de incêndios em duas casas em Pernambuco ligadas a Rueda.

No final de março, o partido se viu novamente mergulhado em uma crise após a prisão do deputado federal Chiquinho Brazão, um dos suspeitos de mandar assassinar a vereadora Marielle Franco (PSOL) e o motorista Anderson Gomes em 2018. Brazão foi expulso do partido e teve a prisão mantida pela Câmara na última quarta-feira.