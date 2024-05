Brasília

Líder do maior bloco parlamentar da Câmara, o deputado Aureo Ribeiro (Solidariedade-RJ) ironiza a capacidade de articulação política do governo Lula.

O deputado Aureo Ribeiro, líder do maior bloco da Câmara dos Deputados - Pedro Ladeira/Folhapress

"O governo é tão bom que não aglutina nem deputados que têm relação com sindicatos", diz ele, que comanda um bloco com 160 deputados, de partidos como União Brasil, PP, federação PSDB-Cidadania, PDT, Avante, Solidariedade e PRD.

A articulação do governo no Congresso é criticada por líderes partidários, que veem falta de diálogo do Executivo e insistência em revisitar temas que já foram apreciados pelos parlamentares —o caso mais recente foi a decisão de judicializar a desoneração da folha de pagamentos de 17 setores e de prefeituras.

Ribeiro ecoa a opinião do deputado Paulinho da Força (Solidariedade-SP), que criticou ao Painel as declarações de Lula contra o prefeito Ricardo Nunes (MDB) no ato do 1º de Maio e disse que o presidente errava ao tentar fazer em São Paulo o terceiro turno da eleição presidencial.

"Ele fica pregando esse ódio, [ele diz] 'esse é o nosso adversário, nós contra eles, melhor aqui é o Boulos'. Como ele despreza os partidos que estão na base dele? Depois como ele pede voto no Congresso, à medida que trata todo mundo como adversário? Se é adversário aqui [em São Paulo], também vai ser lá. Ou seja, ele só cria dificuldade para o governo dele", conclui.