Brasília

O senador Rogério Marinho (PL-RN), líder da Oposição no Senado, protocolou uma representação na Corregedoria do Ministério Público junto ao TCU (Tribunal de Contas da União) contra o subprocurador-geral Lucas Furtado, acusando-o de agir com fins políticos e interferir de forma indevida em instituições.

Senador Rogério Marinho apresentou representação contra subprocurador-geral Lucas Furtado, do MP junto ao TCU - Pedro Ladeira/Pedro Ladeira/Folhapress

Marinho pede a abertura de inquérito disciplinar para investigar as acusações. O líder opositor cita no documento representações apresentadas por Furtado envolvendo o Banco Central.

Em junho do ano passado, ele divulgou um texto criticando a política de juros do Copom (Comitê de Política Monetária). Em maio deste ano, entrou com uma representação para "identificar eventuais desvios de finalidade" pelo órgão na definição da taxa básica de juros, a Selic.

Para Marinho, o "engajamento inusual" do subprocurador-geral "evidencia com clareza sua atuação profissional sem a observância do princípio da impessoalidade, visto que direcionada a atender a agenda política do presidente Lula, em detrimento da credibilidade de uma instituição pública."

Lula tem sido um grande crítico da política monetária do Banco Central e do presidente da instituição, Roberto Campos Neto.

Na representação enviada ao corregedor Paulo Soares Bugarin, do MP junto ao TCU, o senador diz que a atuação de Furtado "vem em total sintonia com manifestações públicas do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, atacando a instituição Banco Central do Brasil, sua credibilidade técnica, e seu presidente, Roberto Campos Neto."

Também cita que a ligação entre o subprocurador-geral e o PT é "noticiada pela mídia há muito tempo" e exemplifica com uma nota do portal Antagonista com título "Gleisi Hoffman manda em Lucas Furtado?".

Além disso, menciona reportagem da Folha que mostra que o MP junto ao TCU aumentou em quase dez vezes os pedidos para abertura de processos durante os quatro anos de gestão de Jair Bolsonaro (PL) e que o recordista de pedidos entre 2019 e 2022 foi Furtado —44% das representações apresentadas por ele foram arquivadas sumariamente.

Para o senador, a conduta de Furtado está comprometida em razão de as representações apresentadas pelo subprocurador-geral "terem claro objetivo de influenciar no processo político, por meio da criação de expedientes destinados a constranger agentes públicos de órgãos e entidades autônomas com alegações infundadas de prática de atos irregulares."

Procurado por e-mail, o subprocurador-geral respondeu apenas que "estaria bem preocupado se fosse elogio do senador."