Brasília

Relator do projeto de lei que trata da anistia aos condenados pelos atos golpistas do dia 8 de janeiro de 2023, o deputado federal Rodrigo Valadares (União Brasil-SE) se reuniu com dois ministros do STF (Supremo Tribunal Federal) nas últimas semanas para discutir o projeto.

Valadares esteve com os ministros Gilmar Mendes e André Mendonça. O deputado afirma que busca nas conversas a "possibilidade de construir um entendimento".

"Como seria possível construir algum tipo de anistia a essas pessoas. Ainda existe uma certa resistência no tribunal, mas vamos continuar com as conversas e buscando esse caminho", diz.

O deputado Rodrigo Valadares (União Brasil-SE) - Mário Agra/Câmara dos Deputados

O deputado foi designado relator no âmbito da CCJ (Comissão de Constituição e Justiça) da Câmara no começo do mês e trabalha com a possibilidade de votar o texto antes do recesso parlamentar (que começa em 18 de julho).

Valadares diz que vai procurar nesta semana a deputada Caroline de Toni (PL-SC), que preside a CCJ, para traçar um cronograma da apresentação de seu parecer e da votação do texto.