Presidente do STF (Supremo Tribunal Federal), Luís Roberto Barroso falará sobre o tema "Pensar a Justiça" nesta terça-feira (30), em encontro na Academia Brasileira de Letras, no Rio de Janeiro.

O ministro vai tratar do papel do Judiciário no Brasil e no mundo e de como a tecnologia ainda pode impactar o modo de funcionamento da Justiça brasileira. O convite partiu do poeta e acadêmico Antonio Carlos Secchin, ocupante da cadeira 19 da ABL.