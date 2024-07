São Paulo

A coligação pela qual Ricardo Nunes (MDB) vai tentar a reeleição em São Paulo, com 12 partidos, terá cerca de 600 candidatos a vereador, projeta a equipe de campanha do prefeito. A segunda maior, a de Guilherme Boulos (PSOL), terá aproximadamente 150, com sete legendas.

O prefeito teve a confirmação do apoio do União Brasil após semanas de estremecimento na relação. Com isso, seu bloco de apoio será formado por MDB, PL, PSD, Republicanos, PP, Podemos, Solidariedade, PRD, Agir, Mobiliza, Avante e União.

Ricardo Nunes (MDB) e Guilherme Boulos (PSOL), pré-candidatos à Prefeitura de São Paulo

Nunes está se reunindo com os postulantes à Câmara Municipal de sua chapa, em reuniões fechadas com grupos de candidatos a vereador de cada um dos partidos. Coordenador do programa de governo de Nunes, o ex-governador Rodrigo Garcia, atualmente sem partido, tem acompanhado esses encontros.

Boulos, por sua vez, contará com PSOL, PT, PDT, Rede, PC do B, PV e PMB na coligação.