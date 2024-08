Curitiba

O julgamento do ex-policial penal bolsonarista Jorge Guaranho, acusado de matar o guarda municipal e militante petista Marcelo Arruda, irá acontecer somente no início do ano que vem, em Curitiba. O crime ocorreu em julho de 2022, em Foz do Iguaçu.

A decisão foi assinada nesta segunda-feira (5) pela juíza Mychelle Pacheco Cintra Stadler, da 1ª Vara Privativa do Tribunal do Júri de Curitiba. Ela marcou as sessões de julgamento para os dias 11, 12 e 13 de fevereiro de 2025.

O guarda municipal Marcelo Arruda morreu após ser baleado na própria festa de aniversário, em Foz do Iguaçu, no oeste do Paraná; o autor dos disparos foi o policial penal bolsonarista Jorge Guaranho (à direita na foto) - Arquivo pessoal e Reprodução

Inicialmente, o júri foi marcado para começar em abril, na cidade de Foz do Iguaçu, onde ocorreu o crime, mas a defesa do réu conseguiu suspender o julgamento e transferi-lo para outra comarca. Agora, ele será julgado em Curitiba.

O advogado de Guaranho, Samir Mattar Assad, sustentou que, se o júri fosse realizado em Foz, o réu não conseguiria "exercer seu direito a uma defesa plena". Ele afirmou que não existiria imparcialidade no corpo de jurados na cidade e que o julgamento deveria acontecer fora da região oeste do Paraná. O argumento foi acolhido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, que transferiu o caso para a capital.

Guaranho é acusado de homicídio duplamente qualificado e está preso no Complexo Médico Penal, na região metropolitana de Curitiba.

O crime aconteceu quando Arruda comemorava o seu aniversário de 50 anos com a família e amigos em uma festa temática, com símbolos e imagens do PT e de Lula, então candidato a presidente. Arruda era tesoureiro do diretório municipal do PT.

Guaranho invadiu a festa e atirou contra Arruda, que acabou morrendo. Na ação, o petista reagiu e também efetuou disparos contra seu agressor, que ficou ferido e foi internado. Dias depois, ele teve a prisão preventiva decretada.