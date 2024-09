Brasília

Presidente estadual do União Brasil em São Paulo, o deputado Alexandre Leite afirma que o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), articulou de maneira premeditada a candidatura do líder do Republicanos, Hugo Motta (PB), para inviabilizar o nome de Elmar Nascimento (União-BA) na disputa por sua sucessão.

Na quarta-feira (10), Leite já havia dito que Lira traiu Elmar durante reunião do Conselho de Ética da Câmara dos Deputados. Ao Painel, o deputado federal afirma que a política permite "traições" em algumas condições, como quando o candidato não vinga ou quando circunstâncias externas impedem o avanço de um nome. Mas diz que não foi o que aconteceu com o líder do União Brasil na Câmara.

"Eles [Elmar e Lira] estavam há praticamente dois anos em pré-campanha para sucessão da Câmara e, repentinamente, isso se converte em uma oposição ferrenha", afirma.

"Lira articulou toda a conversa com o Planalto, toda a conversa com o PSD, toda a conversa com o próprio União Brasil para, depois, emergir o nome do Hugo Motta e trair o próprio amigo, melhor amigo. Isso é o pior. Para trair o melhor amigo de legislatura, o Elmar. Ele jogou na fogueira o melhor amigo."

Leite vê premeditação nas ações do presidente da Câmara. "Ele articulou todo esse ciclo para poder inviabilizar o Elmar, que é o melhor amigo dele, e emergir, do nada, um nome sem expressão nenhuma. É um amigo meu, mas sem expressão nenhuma", diz, em referência a Hugo Motta.

Quando questionado sobre por que Lira faria isso, o presidente estadual do União Brasil responde que também quer saber. "Se você descobrir. Eu quero saber também qual o lucro político dele."

Para ele, se Lira quisesse lançar um nome de oposição ao governo, deveria ter apoiado um candidato do PL. "Agora, lançar um candidato do Republicanos contra um candidato do União Brasil...nada do que ele tem feito faz sentido. Isso é traição arquitetada."

Leite afirma ainda que o episódio causou um rompimento entre o União Brasil e o presidente da Câmara. "É óbvio e claro. Nós estamos de um lado e ele do outro." E que Elmar continua candidato e está procurando os partidos para se viabilizar —na última segunda, o PSD formalizou aliança com o líder do União Brasil.