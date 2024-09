Brasília

O deputado Marcel Van Hattem (Novo-RS) diz que a oposição ao governo Lula (PT) deveria trabalhar para apresentar um nome na disputa da sucessão de Arthur Lira (PP-AL) na presidência da Câmara. Hoje são candidatos os líderes Antonio Brito (PSD-BA), Elmar Nascimento (União Brasil-BA) e Hugo Motta (Republicanos-PB).

Van Hattem já concorreu três vezes ao cargo —em 2023 (teve 19 votos), em 2021 (13 votos) e em 2019 (23 votos)— e, por isso, diz que tem sido incentivado por colegas a entrar na disputa.

O deputado federal Marcel van Hattem (Novo-RS) - Najara Araújo/Câmara dos Deputados

"A oposição está mais coesa e, independentemente da decisão que cada partido tomar, há muitos parlamentares insatisfeitos com a escolha partidária feita na eleição do Lira. Uma coisa é você ter candidatura para marcar posição, com chances pequenas de vencer. Mas estamos num cenário que, se bem trabalhado, a oposição tem de 120 a 130 votos", diz ao Painel. "Estou à disposição, tanto para ser o candidato como para apoiar outro nome."

Van Hattem afirma que seu nome sempre é lembrado, mas que isso aumentou na semana passada, após discussão do projeto de lei da anistia aos condenados pelos ataques do 8 de janeiro na CCJ (Comissão de Constituição e Justiça) da Casa. Como a Folha mostrou, essa discussão teve como pano de fundo a sucessão de Lira, com candidatos acenando a Lula e ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

Na sessão, o deputado Gilvan da Federal (PL-ES) disse que não votará em candidato do centrão, que se arrepende do voto dado a Lira e que, caso Van Hattem entre na disputa, ele terá o seu voto.

"Já quero antecipar: não irei votar em nenhum candidato à presidência desta Casa que seja covarde, omisso. Estou de saco cheio do presidente da Câmara aqui não pautar a CPI do Abuso de Autoridade. Já antecipo também que se o deputado Marcel Van Hattem se candidatar eu irei votar nele. Porque não voto em candidato do centrão", disse.

"Estou de saco cheio de ver um presidente da Câmara frouxo, covarde e cúmplice. Sinto muito por ter votado no presidente da Câmara Arthur Lira. Mas esse erro eu não vou cometer novamente", afirmou.